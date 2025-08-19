Pampita llegó a la Argentina, habló con la prensa sobre su sorpresiva reconciliación de Martín Pepa e hizo frente a los trascendidos de discusiones e infidelidad que circularon cuando se separaron el pasado 9 de julio.

“Se dicen muchas cosas que son mentiras y lastiman mucho a familiares, cercanos, amigos, a todos. Se ensucia todo cuando dicen muchas mentiras, pero nosotros sabíamos la verdad. La vida cambia un segundo para el otro”, dijo contundente la modelo.

Entonces, la conductora de Los 8 Escalones confesó cómo se dio la segunda oportunidad con el polista: “Nos extrañábamos y quisimos hablar en persona, había mucho que conversar personalmente y nos vamos a dar otra oportunidad".

“No estábamos hablando tampoco, tratamos de tener esa distancia porque si seguíamos hablando todos los días era lo mismo que estar juntos entonces en un momento dijimos, bueno, no hablemos, pero nos dimos cuenta que nos extrañábamos mucho”, añadió la empresaria en pleno aeropuerto.

PAMPITA CONTÓ EL REPROCHE QUE LE HIZO SU FAMILIA Y AMIGOS TRAS SU RECONCILIACIÓN CON MARTÍN PEPA

En el ida y vuelta con la prensa en el aeropuerto, Pampita reveló que su familia y amigos íntimos le hicieron un reproche por no contarles sobre su reconciliación con Martín Pepa.

“Mis familiares y amigos se enteraron igual que ustedes, me retaron porque no les dije nada”, reveló la conductora y sobre el tiempo que el polista se quedará en Argentina expresó: “Él va a estar acá estos días”.

