Fiel usuaria a las redes sociales, Pochi -la panelista de Puro Show-revolucionó el mundo del espectáculo con una noticia inesperada: Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa estarían reconciliados, a poco más de un mes de la separación.

La confirmación llegó a través de una foto que la propia Pochi compartió en la cuenta de Instagram @gossipeame, donde se puede ver a la modelo y al polista caminando juntos, sonrientes y tomados de la mano.

El detalle no pasó desapercibido y rápidamente despertó todo tipo de respercusiones en los usuarios: “¡Reconciliados!”, escribió Pochi, dejando en claro que la pareja habría decidido darse una nueva oportunidad.

Foto: Instagram (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

En la imagen, Pampita luce radiante con un look elegante en tonos neutros, mientras que Pepa aparece vestido con su uniforme de polo, mostrando complicidad y buena onda en la postal que ya generó cientos de comentarios.

¡Una nueva oportunidad al amor!

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

PAMPITA HABLÓ DE SUS PRETENDIENTES Y SORPRENDIÓ CON UNA CONFESIÓN: “SOY MUY ENAMORADIZA”

A días de su regreso a la televisión con Los 8 escalones, Carolina “Pampita” Ardohain abrió su corazón en una nota que dio a Implacables y dejó en claro que, aunque disfruta de su soltería, los mensajes de los candidatos no le faltan.

“Hace poco dijiste que el Instagram está encendido. Hay mucho mensajito dando vuelta”, le comentó la cronista. A lo que la modelo respondió, entre risas: “Sí, bueno, pero yo soy muy enamoradiza, ya lo saben. Siempre trato, por supuesto, de ser cautelosa y de cuidar mis emociones“.

“Obviamente mi esencia es esa. Soy confiada siempre del otro. Soy de entregar mucho. Soy de enamorarme, de dar el 100%. Creo que eso no lo voy a cambiar. Pero, esta vez, espero tomarme un tiempo soltera. No les prometo nada”, agregó.

Foto: Captura (elnueve)

Por último, la conductora del prorama del eltrece contó que no es de dar el primer paso en las redes: “La nueva generación, la verdad, los admiro porque son mucho más lanzados. Yo soy a la vieja escuela. Me gusta más que me corteje el otro”.

¡Clarito!