Tras hacerle una pregunta a los participantes sobre el porcentaje de hombres que van a comer a la casa de su madre sin su pareja y a escondidas, Pampita contó en Los 8 Escalones cómo va a ser como suegra de las parejas de sus hijos.

“Yo estoy tratando de defenderlos, porque tengo un montón de hijos varones y a lo de mamá se viene a comer solos o acompañados, como quieran, pero la comida de mamá es a comida de mamá”, comentó la conductora.

Pampita en Los 8 Escalones (Foto: captura de eltrece).

“Yo hablo como suegra ya porque voy a tener un montón de nueras después”, sumó y Barbie Simons comentó: “Bueno, ya fuiste… los criaste re románticos, empezando por Bauti”. “Sí, y las que voy a seguir teniendo, yo las voy a amar a todas. Son todos igual que yo de románticos”.

QUÉ DIJO PAMPITA DEL EMBARAZO DE CAMI HOMS EN LOS 8 ESCALONES

Luego de que los participantes de Los 8 Escalones respondieran quién es la famosa que recientemente anunció su embarazo, Pampita comentó acerca de la noticia de Cami Homs, la expareja de Rodrigo de Paul que emocionó tanto a sus seguidores sino también a muchos famosos.

“Qué linda la fiesta que hicieron del anuncio, lloraba, estaba emocionada, rodeada de su familia y amigos, una nena va a tener”, dijo la flamante conductora del programa de eltrece sobre Cami, que está en pareja con José ‘el Principito’ Sosa.

Fotos: Instagram.

“Estaba feliz, la vi los otros días en un evento y no me di cuenta que estaba embarazada”, agregó Marcelo Polino y la empresaria cerró: “Es que tiene una figura, además debe estar de poquito tiempo. Muy buena noticia, nos alegró a todos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.