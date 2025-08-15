Yanina Latorre puso al aire en Sálvese quien pueda una nota de Pampita, en la que la modelo se negó a hablar sobre el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi y sobre el calvario que vivió su colega, y se indignó en vivo.

La conductora de SQP explicó enfáticamente por qué no comparte la postura de Carolina Ardohain y le dio duro.

Foto: captura de pantalla de América, SQP.

POR QUÉ YANINA LATORRE SE INDIGNÓ CON PAMPITA EN VIVO Y NO SE CALLÓ

“Esto no lo puedo creer. En este caso no es válido que no opine. La quiero y está todo bárbaro, pero Pampita no me parece empática con Julieta”, dijo Yanina a cámara.

“Tuviste Pampita Online, invitabas a gente, preguntabas. Sos comunicadora. Trabajaste en el Bailando, te peleaste con todo el mundo y hablaste de la vida del otro”, argumentó Latorre con fuerza.

Sorora con Prandi, la conductora continuó: “Estamos hablando de una chica, Julieta, que durante 19 años vivió un calvario. Fue violada. Denunció 144 violaciones con acceso carnal. Vivió un infierno”.

“Pampita, como mujer y sacando que la odia porque le decía ‘muqui’ con Nicole Neumann, me parece cero empática”, sentenció Yanina Latorre.

Foto: captura de pantalla de América, SQP

QUÉ HABÍA DICHO PAMPITA SOBRE JULIETA PRANDI QUE INDIGNÓ A YANINA LATORRE

Pampita fue abordada por el notero de SQP, quien le consultó por la condena a Claudio Contardi y por el infierno que vivió Julieta Prandi, y fue tajante en su negativa a opinar.

“No es que no quiero hablar del tema de Julieta, no quiero hablar de ningún tema porque no soy panelista, no estoy en ningún programa de actualidad y no me gusta estar opinando de todos los temas de actualidad de todos los días”, dijo la actual conductora de Los 8 Escalones.

Seria, Pampita cerró: “No quiero estar involucrada en todos los temas de todos los días, eso me pasa. No quiero estar participando siempre en temas de otros. Me encantaría bajo perfil absoluto”.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género. Las 24 horas, los 365 días del año.