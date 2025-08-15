Al día siguiente de que la Justicia condenara a Claudio Contardi a 19 años de prisión, Julieta Prandi habló con LAM. Luego de referirse al juicio y a la pesadilla que vivió con su exmarido, le dirigió unas palabras a Yanina Latorre... ¿y cuestionó a Pampita?

“Les quiero agradecer a todos en el piso. A vos, Ángel, agradecerte un muchísimo por todo lo que comunicaron ayer”, dijo la modelo antes de cerrar la comunicación con el programa de América.

Foto: captura de pantalla de América, LAM

JULIETA PRANDI LE HABLÓ A YANINA LATORRE Y PIDIÓ QUE LAS MUJERES SE UNAN

Acto seguido, Prandi se detuvo en Yanina, especialmente porque minutos antes la vio apoyarla en su causa y criticar la actitud de Pampita, quien se negó a hablar de Julieta, del juicio por violencia de género y de su dolorosa historia.

Foto: captura de pantalla de América, SQP

“Me quiero detener y agradecerle a Yanina. La estuve viendo hoy. Gracias por su empatía, por cómo habló como mujer, más allá de si le caigo mejor o peor. Te abrazo fuerte. Gracias, Yanina, por lo que dijiste".

“Esto va más allá de si soy Julieta Prandi o Teresa Pérez. Es lo mismo”, expresó Julieta, quebrando a Latorre en vivo.

“Somos mujeres, somos mamás y a cualquiera, no tiene por qué ser famosa o venir de las clases bajas, les puede pasar esto. Si no nos unimos nosotras, en un país tan machista, no sé. La Justicia también lo fue mucho tiempo. Hay que ser más sororas. Gracias Yanina por todo”, concluyó la modelo, ante una Yanina profundamente movilizada y conmovida.

Foto: captura de pantalla de América, LAM

POR QUÉ YANINA LATORRE LLORÓ CON LAS PALABRAS DE JULIETA PRANDI

“Me emociona porque debe haber sido duro. Yo soy madre. No quisiera que a Lola le pase eso. Tu historia me mata. Disculpame, pero me mata”, respondió la panelista de LAM, secándose las lágrimas.

Y Prandi le contestó, siempre sin mencionar explícitamente a Pampita, pero luego de verla en SQP: “Te agradezco enormemente tu emoción porque habla de tu empatía y de tu respeto”.

“No tenés nada que agradecer. Es lo que nos corresponde. Tenemos que defendernos entre nosotras”, finalizó Yanina.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género. Las 24 horas, los 365 días del año.