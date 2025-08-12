El 6 de agosto comenzó el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi, tras cinco años de batallar judicialmente contra su exmarido, en un proceso que incluye denuncias por violencia familiar, abuso psicológico, abuso sexual e incumplimiento de deberes parentales, entre otros delicados temas.

En ese delicado marco, el notero de Desayuno Americano le preguntó a Pampita qué opinión tenía del drama que está viviendo su colega y sus frías declaraciones llamaron la atención, al punto de ser fuertemente juzgada por Luis Bremer, que la acusó de no tener empatía con Prandi.

Foto: captura de pantalla de América.

QUÉ DIJO PAMPITA DEL DRAMA QUE ESTÁ VIVIENDO JULIETA PRANDI CON SU EX, CONTARDI

-¿Cómo ves el juicio que está atravesando Julieta Prandi?

-No opino. Es un tema que desconozco y prefiero no meterme.

-En el pasado ustedes han tenido algunas idas y vueltas, pero con toda esta situación que está viviendo, ¿te solidarizás con Juli?

-Son temas de los que no quiero hacer comentarios porque después aparezco en portales con temas que no me corresponden. No es mío. Prefiero no decir nada.

-¿Por tu parte nunca vivenciaste ninguno de estos episodios que ella relata, en algún trabajo que se hayan encontrado?

-No.

-¿Pero está todo bien con ella?

-Sí, re bien. Obvio.

-Me imagino que le deseas que se haga justicia y que se resuelva todo.

-No quiero decir nada de este tema porque no quiero aparecer en portales de temas que no me corresponden.

Foto: captura de pantalla de América.

LUIS BREMER JUZGO A PAMPITA POR SU FALTA DE APOYO A JULIETA PRANDI

Finalizada la nota de Pampita, Luis Bremer tomó la palabra en Desayuno Americano y cuestionó duro a la flamante conductora de Los 8 escalones, por eltrece.

“Pampita es hábil declarante. Pero no estuvo bien. No le pido que sea sorora, ni que sea una militante feminista, pero el Chino Leunis fue muy empático y cercano, sin conocer la causa. Yo a Pampita la noté fría”, sentenció el periodista.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género. Las 24 horas, los 365 días del año.