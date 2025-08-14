A 24 horas de la condena a 19 años de prisión para Claudio Contardi por haber abusado de ella durante su conflictivo matrimonio, Julieta Prandi hizo un pormenorizado recorrido por su vida junto a él en varios programas.

En LAM, Julieta recordó cómo fue su primer noviazgo con Contardi, a poco de haber alcanzado la fama con sus participaciones en Poné a Francella y en las novelas de Telefe y le confirmó a De Brito algo que le había dicho a Migue Granado: “el psicópata elige a su víctima con tiempo, con premeditación, con observación de que encuentra a una persona frágil”.

Julieta Prandi y Claudio Contardi (Fotos: capturas América)

De Brito se sorprendió de que Prandi había mantenido una relación amorosa con Contardi cuando tenía 18 años durante cinco años de su vida. “Del año 2000 al 2005, hasta que por tanto control y por celos y por situaciones cortamos”, contó Julieta.

JULIETA PRANDI RELATÓ CÓMO FUE SU PRIMER NOVIAZGO CON CLAUDIO CONTARDI CUANDO ELLA TENÍA 18 AÑOS Y ÉL 31

“Yo estaba en ese momento grabando Amor en custodia y eran 10 o 12 horas de grabación y él en la puerta del canal con sus mensajes insistentes de ‘¿cuando terminas?’, ‘¿cuánto falta?’ y no sé qué”, recordó la modelo.

“Hasta tuve un contrato en donde yo prohibía tener escenas de sexo a pedido de él, era como, todo era muy límite y en esos ataques de pánico es donde yo tomo el valor de dejarlo en la primera etapa”, agregó Julieta.

“De hecho, yo pierdo el trabajo porque fueron 72 horas de reposo con ataques de pánico. Tuve 40 días en cama en ese momento y, claro, la gente decía ‘¿qué le pasa? ¿Qué es el ataque de pánico? ¿De qué están hablando?’ O sea, ni yo sabía lo que era el ataque de pánico”, contó Prandi.

Julieta Prandi y Claudio Contardi (Fotos: capturas América)

Tras esa experiencia, la modelo se fue a vivir sola, y tras otra relación de tres años sufrió la pérdida de una de sus abuelas, situación que fue aprovechada por Contardi. “Se me acercó como un amigo y así volvió a mostrar una faceta encantadora y de una persona madura, cambiada y que podía ser el amigo confesor, el que te ayuda con un trámite, el que te soluciona. Y bueno, cuando me quise acordar ya estaba de vuelta en una relación”, cerró.

