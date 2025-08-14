El miércoles 13 de agosto, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, tras las denuncias realizadas por su exesposa, la modelo y conductora Julieta Prandi. El fallo se convirtió en un hecho relevante dentro de los casos de violencia de género de alto perfil mediático en Argentina.

En medio de la fuerte repercusión que generó la sentencia, Luciana Salazar utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje de apoyo a Prandi.

QUÉ DIJO LUCIANA SALAZAR SOBRE JULIETA PRANDI

“Justicia por Julieta Prandi. Felicitaciones a ella por su gran lucha y a todo el equipo de abogados”, escribió la modelo, que en el pasado mantuvo un vínculo conflictivo con el padre de su hija, Matilda.

Salazar también aprovechó para reflexionar sobre la violencia hacia las mujeres: “Que este caso sea ejemplar para todas las mujeres que sufrimos todo tipo de violencia de hombres sin escrúpulos y violentos”.