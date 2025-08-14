Tras el fallo judicial contra Claudio Contardi, Julieta Prandi encontró algo de alivio y numerosas figuras del espectáculo expresaron su respaldo a la conductora, como lo hizo Julieta Ortega.

Fiel a su compromiso, Ortega compartió en sus redes sociales un fragmento de la entrevista que Prandi brindó a la prensa a la salida de los tribunales, destacando la importancia de este logro judicial.

El apoyo de Julieta Ortega a Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi | Créditos: Instagram @petitjotao

Pero no se quedó ahí: también cuestionó a quienes, incluso en este contexto, se enfocan en sembrar dudas sobre la credibilidad de las víctimas. “¿No resulta llamativa la ‘preocupación’ de ciertos hombres por las supuestas ‘falsas denuncias’ justo cuando se condena a un hombre por ejercer violencia sistemática sobre su esposa?”, escribió.

JULIETA ORTEGA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En su mensaje, la actriz reconoció que las denuncias falsas existen, pero advirtió que son un fenómeno mínimo frente a la magnitud del problema real.

“La violencia intrafamiliar tiene el tamaño de un elefante, mientras que las falsas denuncias son como una pulga. Que el día en que un agresor recibe una condena, algunos se preocupen por las pulgas… da que pensar”, remarcó.