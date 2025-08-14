Claudio Contardi enfrentó una de las jornadas más duras de su vida este miércoles, cuando el tribunal lo condenó a 19 años de prisión por violencia de género y abuso sexual.

Tras escuchar la sentencia, el ex de Julieta Prandi fue trasladado a la comisaría quinta de Escobar, donde pasó su primera noche privado de la libertad.

Según informó TN, el recorrido comenzó en la DDI de Campana, donde se le realizaron los exámenes de rigor, incluyendo extracción de sangre para incorporarlo al Registro de Violadores.

Allí, en el trayecto y durante los procedimientos, se lo vio quebrado: “Lloró mucho y repetía una y otra vez: ‘Me hicieron una cama, me robaron plata’”, relataron las fuentes.

Las primeras horas fueron emocionalmente intensas, pero con el correr del tiempo logró tranquilizarse antes de su llegada a la comisaría de la localidad de Matheu.

Ahora permanecerá allí hasta que el Servicio Penitenciario Bonaerense le asigne un cupo, que todo indica será en la cárcel de Campana, en un pabellón donde también está detenido el cura Julio César Grassi.

Foto: X (@Karinaiavicoli)

En paralelo, su nuevo abogado —que asumió horas después de conocerse la condena— ya trabaja en una estrategia para intentar que Contardi recupere la libertad antes de que la sentencia quede firme.

Durante los próximos días, el letrado revisará a fondo la causa, los informes psiquiátricos y psicológicos, y toda la instrucción previa para evaluar posibles movimientos judiciales.

“(Claudio Contardi) lloró mucho y repetía una y otra vez: ‘Me hicieron una cama, me robaron plata’”.

EL LLANTO DEL NOTERO DE PURO SHOW TRAS LA CONDENA A CLAUDIO CONTARDI

En una jornada cargada de expectatativa por la condena a Claudio Contardi, en medio del juicio que le inició su ex, Julieta Prandi, se volvió tan intenso que incluso el notero de Puro Show, Wally, no pudo contener las lágrimas al aire.

Todo ocurrió durante la transmisión en vivo, cuando desde el estudio le preguntaron cuál era la sensación en el lugar. Entre pausas, respiraciones profundas y la voz quebrada, Wally respondió: “Julieta me mira, le digo que Contardi recibió 19 años de prisión y se quebró mal. No se lo imaginaba”.

Es muy fuerte, chicos. Hay una mezcla de alivio y angustia“.

El movilero recordó que, en los primeros días del juicio, al ver a Contardi sentado en la sala, sintió “una energía rara”: “Yo no lo conocía. Nunca lo había visto en mi vida. Pero ese día que lo vi de espalda… fue una vibra fea, muy pesada. Eso se percibe“, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

“Y Julieta llegaba tan angustiada… para quienes la conocemos desde que empezó en el mundo del espectáculo, verla así te parte el alma”, cerró el movilero, a corazón abierto.