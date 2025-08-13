La justicia argentina tomó cartas en el asunto y Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión tras el juicio que la modelo le inició por abuso sexual con acceso carnal agravado.

Tras el fallo, se filtró la primera imagen del empresario detenido, en la que su expresión ha llamado la atención de miles de internautas.

Foto: captura de pantalla de América TV.

La fotografía, difundida en redes sociales por la periodista Karina Iavícoli, muestra a Contardi en un estado de evidente impacto por su situación legal, mientras se materializa la sentencia que lo aleja de la libertad por casi dos décadas.

LA FOTO DE CLAUDIO CONTARDI DETENIDO QUE CAUSÓ IMPACTO EN REDES

Foto: @karinaiavicoli

La noticia ha generado un amplio debate y comentarios de apoyo hacia la modelo, quien durante años atravesó un proceso judicial complejo.

La panelista de Intrusos publicó el siguiente texto en el posteo que acompañó la foto: “Se hizo justicia! Ojalá que todas las personas maltratadas sean escuchadas! En particular a las mujeres y niños que por estadísticas son la mayoría. Un abrazo fuerte @jprandi que durante todos estos años te vimos luchar, caerte y levantarte por tus hijos”.

La condena de Contardi marca un precedente en casos de violencia y maltrato, y vuelve a poner sobre la agenda mediática la importancia de la protección de mujeres y niños víctimas de abusos.