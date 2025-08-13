Julieta Prandi explicó en diálogo con la prensa por qué se perdió la sentencia a Claudio Contardi, quien fue condenado a 19 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana.

“Estaban mis papás, mis amigos, mi psicóloga, y la verdad es que no llegué, dicen que duró cinco minutos la lectura, yo quería estar, me enteré en la camioneta, sigo con botón antipánico”, dijo la modelo.

Entonces, la conductora opinó sobre la condena a su exmarido: “19 años es una pena ejemplar, podría ser más, de por vida, pero lo importante es que hoy la justicia decidió detenerlo y llevarlo preso. Siento que hoy empiezo a vivir”.

Julieta Prandi tras la condena a su exmarido (Foto: captura de TN).

“Esta es la segunda etapa de mi vida en la que yo puedo ser feliz, hay un antes y un después, empezar a vivir, poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si apareció alguien a buscar a mis hijos”, cerró Julieta emocionada.

EL DETALLE DEL LOOK DE CLAUDIO CONTARDI PARA CONOCER EL VEREDICTO FINAL

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación a Julieta Prandi este miércoles y en Puro Show revelaron un dato del look y la actitud del acusado mientras estaba sentado en la sala frente al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana.

“Me llamó la atención que Contardi está con mismo buzo celeste con el que vino el primer día para el jucio, está igual, sentado en la misma silla, con la misma actitud, cabizbajo”, relató Walter Leiva sobre el ex de Prandi.

Claudio Contardi fue condenado (Foto: captura de eltrece).

Cabe recordar que el fiscal había requerido una pena de 20 años, mientras que la querella solicitó 50, y finalmente la condena fue por 19 años. El imputado quedó inmediatamente detenido.

