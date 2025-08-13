Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión con detención inmediata en el tribunal de Campana. Julieta Prandi se descomensó al conocer la sentencia.
“No sé si hago bien en contarlo, pero entró un médico a la sala. Julieta se habría desmayado por el ataque de llanto y la emoción”, contó Pampito.
“Estaba abrazada a Emanuel Ortega y se le bajó la presión”, agregó el conductor de eltrece, describiendo la escena.
El notero de Puro Show confirmó lo dicho por Pampito: “Desde adentro me dicen que Julieta está llorando desconsolada. Está abrazada a Emanuel”.
EL FALLO DE LA JUSTICIA EN EL JUICIO DE JULIETA PRANDI A CLAUDIO CONTARDI
Antes de que Julieta ingresara al tribunal, junto a Emanuel Ortega, los noteros le comunicaron el fallo: “19 años de prisión para Claudio Contardi”.
“Claudio Contardi se irá detenido del lugar”, amplió el notero desde Zárate Campana.
Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género. Las 24 horas, los 365 días del año.