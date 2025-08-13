Este miércoles 13 de agosto quedó marcado en la agenda judicial y mediática porque se dictó sentencia a Claudio Contardi, en el juicio que le inició Julieta Prandi por violencia, abusos y amenazas.

“19 años de prisión y detención inmediata”, informaron desde el tribunal.

La modelo y conductora denunció a su exmarido por el infierno que vivió durante el matrimonio: Julieta denunció violaciones, abuso físico, psicológico y de poder.

Durante el juicio, Prandi brindó relatos crudos e impactantes. Por su parte, Contardi negó haber cometido los aberrantes delitos que se le imputaban.

En la audiencia final, el tribunal de Campana leyó el fallo que determinó la situación legal de Contardi. La defensa de Julieta Prandi había pedido 50 años de prisión para Contardi.

Imágenes exclusivas de Puro Show: Julieta se entera del fallo por los noteros.

EL FALLO DE LA JUSTICIA EN EL JUICIO DE JULIETA PRANDI A CLAUDIO CONTARDI

Antes de que Julieta ingresara al tribunal, junto a Emanuel Ortega, los noteros le comunicaron el fallo: “19 años de prisión para Claudio Contardi”.

“Claudio Contardi se irá detenido del lugar”, amplió el notero de Puro Show desde Zárate Campana.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género. Las 24 horas, los 365 días del año.