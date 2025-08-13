La condena a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado en reiteradas ocasiones y daños a la salud fue un sacudón para Julieta Prandi, pero Emanuel Ortega no quedó del todo satisfecho.

“Suena a poco”, afirmó el novio de la modelo.

La sentencia quedó lejos de la pena máxima de 50 años que había pedido Prandi a través de sus abogados, pero cerca de los 20 que había solicitado la fiscalía.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

En cuanto a su relación con Julieta Prandi, el cantante fue romantico: “Fueron años hermosos, pero no fue fácil acompañar”.

LAS PRIMERAS PALABRAS DE JULIETA PRANDI TRAS GANARLE EL JUICIO A CLAUDIO CONTARDI

La llegada de Julieta Prandi al Tribunal Oral criminal N° de Zárate Campana fue más tarde de lo estipulado, por lo que la modelo se enteró por los periodistas de que Claudio Contardi había sido condenado y que quedaría detenido en el acto.

Por eso, Prandi se largó a llorar de emoción y apenas atinó a exclamar mientras se abría paso entre los periodistas: “Quiero estar ahí”.