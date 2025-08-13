Julieta Prandi rompió el silencio en sus redes sociales tras la condena a 19 años de prisión que recibió su ex, Claudio Contardi, por violencia de género y abuso sexual. En un extenso y conmovedor posteo, la modelo revivió el calvario que atravesó y el largo camino judicial que inició hace cinco años.

“Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar, pasaron cinco años. Aquella no fue la única vez que me tocó avergonzarme y sentir que si no contaba el horror no era suficiente… pensé en rendirme”, escribió, describiendo el agotador proceso que incluyó múltiples pericias y declaraciones.

Prandi también reflexionó sobre el costo emocional y físico que tuvo que atravesar: “Es muy alto el precio… El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados”.

Foto: Captura de Instagram (@jprandi) Por: Fabiana Lopez

En su mensaje, agradeció a periodistas, abogados, amigos, familiares y a su pareja, Emanuel Ortega, por sostenerla durante la lucha: “Hoy, 13 de agosto de 2025 ya soy ‘dueña del viento’… y al hombre que lleva cinco años junto a mí enseñándome que la vida es hermosa, mi compañero de vida @emanuelortega1”.

El posteo culminó con una frase poética y poderosa que sintetiza su renacer: “Fui ausencia y fui la oscuridad. Silencio ardiendo de ansiedad. Hoy soy dueña del viento, ya no tu presa ideal”.

EL LLANTO DEL NOTERO DE PURO SHOW TRAS LA CONDENA A CLAUDIO CONTARDI

En una jornada cargada de expectatativa por la condena a Claudio Contardi, en medio del juicio que le inició su ex, Julieta Prandi, se volvió tan intenso que incluso el notero de Puro Show, Wally, no pudo contener las lágrimas al aire.

Todo ocurrió durante la transmisión en vivo, cuando desde el estudio le preguntaron cuál era la sensación en el lugar. Entre pausas, respiraciones profundas y la voz quebrada, Wally respondió: “Julieta me mira, le digo que Contardi recibió 19 años de prisión y se quebró mal. No se lo imaginaba”.

Es muy fuerte, chicos. Hay una mezcla de alivio y angustia“.

El movilero recordó que, en los primeros días del juicio, al ver a Contardi sentado en la sala, sintió “una energía rara”: “Yo no lo conocía. Nunca lo había visto en mi vida. Pero ese día que lo vi de espalda… fue una vibra fea, muy pesada. Eso se percibe“, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

“Y Julieta llegaba tan angustiada… para quienes la conocemos desde que empezó en el mundo del espectáculo, verla así te parte el alma”, cerró el movilero, a corazón abierto.