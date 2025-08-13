En una jornada cargada de tensión mediática y expectativa, el Tribunal dictó 19 años de prisión para Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi, por el delitos de abuso sexual con acceso carnal.

La sentencia, que coincidió casi por completo con los 20 años solicitados por la fiscalía, se conoció mientras la modelo todavía no había ingresado a la sala de audiencias.

Según mostraron las imágenes televisivas, Prandi llegó a los tribunales alrededor de las 11:30, media hora después del horario estimado para el veredicto, y se enteró de la resolución apenas cruzó la puerta del recinto.

En la cobertura en vivo, se observó el fuerte operativo de prensa y seguridad en el lugar.

Desde el estudio, los periodistas destacaron la magnitud del caso y el interés público que generó, así como el hecho de que Contardi también enfrenta una causa por corrupción de menores que involucra a uno de los hijos de la pareja.

“Quiero entrar, quiero estar. Necesito estar. Era cerrar esta historia de terror y verlo al tipo, cómo se lo llevan. El tipo que te hizo de todo, que te denigró”, expresó Prandi, visiblemente emocionada, antes de ingresar a la sala, según el notero de Puro Show.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

ASÍ REACCIONÓ JULIETA PRANDI A LA CONDENA DE CLAUDIO CONTARDI

Dentro del tribunal, las cámaras registraron el abrazo de la modelo con su abogado, Fernando Burlando, y el saludo de allegados como Emanuel Ortega, su pareja, en un momento de alivio después de años de denuncias y procesos judiciales.

Mientras tanto, Contardi fue trasladado a una unidad penitenciaria inmediatamente después de la lectura del fallo. La semana próxima se darán a conocer los fundamentos completos de la condena.

El caso, que expuso no solo el calvario personal de Prandi sino también las falencias en la protección de víctimas de violencia de género y abuso, continúa con causas paralelas que podrían derivar en nuevas imputaciones para el empresario.