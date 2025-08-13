El miércoles por la mañana Claudio Contardi se retiró esposado del Tribunal Oral Criminal N° 2 de Zárate-Campana, luego de resultar condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi, y purgará su pena en el mismo penal que el padre Julio César Grassi.

En principio, Contardi pasaría la noche en la Alcaidía Departamental de Campana, ubicado sobre la Ruta N°6

Una vez conocida la sentencia, el servicio penitenciario bonaerense determinó que el padre de los hijos de la modelo quedará alojado en la Unidad Penitenciaria N°41.

CÓMO ES LA CÁRCEL DONDE CLAUDIO CONTARDI CUMPLIRÁ SU CONDENA

Es una prisión de máxima seguridad para hombres que cuenta con un pabellón para agresores sexuales, donde hay alojados presos de altos perfil.

Foto: web.

Dentro del penal Contardi contaría con cuidados especiales de parte del servicio penitenciario, como en su momento tuvo Carlos Carrascosa, quien había sido condenado por la muerte de María Marta García Belsunce, hasta que se determinó que en realidad era inocente.