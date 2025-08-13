El fallo histórico que este miércoles condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, tuvo para Julieta Prandi un valor doblemente simbólico.
Además de representar el cierre de una larga y dolorosa batalla judicial, el 13 de agosto coincide con el aniversario de su relación con el cantante Emanuel Ortega, su actual pareja y principal sostén emocional durante estos años.
En diálogo con la prensa, la modelo expresó: “Emanuel es mi compañero de vida, es mi sostén, además de mis hijos. Vivimos juntos. Hoy cumplimos cinco años… hoy es nuestro aniversario. Y este es un premio para los dos porque para él también fue muy duro acompañarme”.
Prandi destacó la fortaleza de Ortega durante el proceso judicial: “Para él fue muy duro entender todo lo que yo había vivido, escucharme. Una y otra vez me vio padecer mil instancias: desde recuperar mi casa hasta poder estar en paz con mis hijos. Me vio sufrir muchísimo. Y llegar hoy, que fue agotador, para los dos es un cierre”.
JULIETA PRANDI, MUY APOYADA POR EMANUEL ORTEGA EL DÍA DE LA SENTENCIA CONTRA CLAUDIO CONTARDI
La imagen de la modelo abrazada a Emanuel Ortega en la sala de audiencias reflejó no solo la felicidad por la condena, sino también el alivio de poner fin a un capítulo marcado por el sufrimiento y la lucha constante por la verdad y la justicia.
Con esta sentencia, Julieta Prandi no solo obtiene un triunfo judicial, sino también un momento íntimo y simbólico que refuerza el vínculo con su pareja, sellando su quinto aniversario con una victoria personal y compartida.