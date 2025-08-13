El fallo histórico que este miércoles condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, tuvo para Julieta Prandi un valor doblemente simbólico.

Además de representar el cierre de una larga y dolorosa batalla judicial, el 13 de agosto coincide con el aniversario de su relación con el cantante Emanuel Ortega, su actual pareja y principal sostén emocional durante estos años.

En diálogo con la prensa, la modelo expresó: “Emanuel es mi compañero de vida, es mi sostén, además de mis hijos. Vivimos juntos. Hoy cumplimos cinco años… hoy es nuestro aniversario. Y este es un premio para los dos porque para él también fue muy duro acompañarme”.

Prandi destacó la fortaleza de Ortega durante el proceso judicial: “Para él fue muy duro entender todo lo que yo había vivido, escucharme. Una y otra vez me vio padecer mil instancias: desde recuperar mi casa hasta poder estar en paz con mis hijos. Me vio sufrir muchísimo. Y llegar hoy, que fue agotador, para los dos es un cierre”.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

JULIETA PRANDI, MUY APOYADA POR EMANUEL ORTEGA EL DÍA DE LA SENTENCIA CONTRA CLAUDIO CONTARDI

La imagen de la modelo abrazada a Emanuel Ortega en la sala de audiencias reflejó no solo la felicidad por la condena, sino también el alivio de poner fin a un capítulo marcado por el sufrimiento y la lucha constante por la verdad y la justicia.

Con esta sentencia, Julieta Prandi no solo obtiene un triunfo judicial, sino también un momento íntimo y simbólico que refuerza el vínculo con su pareja, sellando su quinto aniversario con una victoria personal y compartida.