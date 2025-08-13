Pasadas las 11 de la mañana del 13 de agosto, el tribunal de Zárate Campana condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión y ordenó su detención inmediata, tras las denuncias de Julieta Prandi por abuso sexual, psicológico y de poder.

Conocido el veredicto, figuras del mundo del espectáculo y del periodismo se expresaron con contundencia en X y en televisión.

Claudio Contardi y su exabogado Claudio Nitzcaner (Foto: TN).

LOS FAMOSOS REACCIONARON A LA CONDENA DE CLAUDIO CONTARDI, EX DE JULIETA PRANDI

Vero Lozano, en X: “Contardi, condenado a 19 años de prisión. Se hizo justicia”.

Yanina Latorre, en X: “19 años de prisión para este mierda. Ojalá Julieta Prandi encuentre algo de paz”.

Juariu, en X: “19 años de prisión para Contardi. Realmente, inédito y esperanzador. Se hizo justicia”.

Laura Ubfal, en X: “Se hizo justicia. Contardi, ex de Julieta Prandi, detenido, condenado a 19 años de prisión”.

Mauro Szeta, en X: “Julieta Prandi: Contardi, condenado. Su expareja fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual reiterado. La detención es inmediata y será trasladado a una unidad penitenciaria. Los fundamentos de la sentencia serán leídos la próxima semana”.

Luciana Salazar, en X: “Justicia por Julieta Prandi. Felicitaciones a ella por su gran lucha y a todo el equipo de sus abogados. Que este caso sea ejemplar para todas las mujeres que sufrimos todo tipo de violencia de hombres sin escrúpulos y violentos”.

Ángel de Brito, en X: “19 años de prisión para el ex marido de Julieta Prandi, acusado de violencia de género y abuso sexual. Prandi llegó 25 minutos tarde al tribunal y no estuvo presente en la lectura del veredicto”.

Adrián Pallares, en Intrusos: “Es tremenda la condena y es justa la condena. Podemos decir que el fallo es histórico”.

Rodrigo Lussich, en Intrusos: “La decisión es la correcta y es la que queremos para todas las mujeres que sufren en la Argentina”.

Foto: captura de X.

Foto: captura de X.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género. Las 24 horas, los 365 días del año.