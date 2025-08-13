En Todo Noticias aseguraron que Claudio Contardi despidió a su abogado Claudio Nitzcaner tras conocerse la condena a 19 años de prisión por parte del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana.
“No voy a responder nada porque no lo estoy representando más” , dijo el letrado a los medios y desde TN aseguraron que el empresario gastronómico pedirá la apelación ante la Cámara de Apelaciones bonaerense de la mano de otro representante.
En el caso de la modelo, su abogado Javier Baños confirmó que no harán ninguna apelación, quedandose de esta manera conformes con la decisión final de este miércoles tras años de lucha.
EL DETALLE DEL LOOK DE CLAUDIO CONTARDI PARA CONOCER EL VEREDICTO FINAL
Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación a Julieta Prandi este miércoles y en Puro Show revelaron un dato del look y la actitud del acusado mientras estaba sentado en la sala frente al Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana.
“Me llamó la atención que Contardi está con mismo buzo celeste con el que vino el primer día para el jucio, está igual, sentado en la misma silla, con la misma actitud, cabizbajo”, relató Walter Leiva sobre el ex de Prandi.
Cabe recordar que el fiscal había requerido una pena de 20 años, mientras que la querella solicitó 50, y finalmente la condena fue por 19 años. El imputado quedó inmediatamente detenido.
