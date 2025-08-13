A horas de conocerse el veredicto en la causa que enfrenta a Julieta Prandi y Claudio Contardi, su expareja, por abuso sexual con acceso carnal, la periodista Agustina Kämpfer dio un contundente testimonio en el programa Puro Show (eltrece) de este miércoles.

Allí reveló que presenció de primera mano el calvario que atravesaba la modelo cuando aún estaba casada con el empresario.

“Trabajamos juntas hace unos 6 o 7 años. Julieta todavía estaba casada con Contardi y ella padecía un infierno. Yo veía que agarraba el teléfono y había mensajes de él todo el tiempo denostando sus participaciones en el programa”, expresó firme.

Y aseguró: “Eso la afectaba muchísimo. Juli quedaba desconfigurada, y es muy difícil estar en vivo sabiendo que cuando llegues a casa te van a hacer la vida imposible”, relató Kämpfer.

La periodista recordó que Contardi nunca dejaba sola a Prandi: “Desde aquella vez que presentamos el programa y él la estaba esperando en el auto, Julieta jamás se fue sola, jamás sin él. Con el tiempo me parecía un exceso que no pudiera estar sola nunca”.

POR QUÉ AGUSTINA KÄMPFER NO AYUDÓ A JULIETA PRANDI CUANDO ERAN COMPAÑERAS Y FUE TESTIGO DE LO QUE VIVÍA

Sobre por qué no intervino en ese momento, Kämpfer explicó que no había suficiente confianza para advertirle directamente.

“Me daba cuenta de todo, pero tenía miedo. No quería que se alejara de mí. No siempre las mujeres cuentan con el elemento probatorio de su lado”, explicó.