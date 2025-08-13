Este miércoles 13 de agosto la Justicia dictará la sentencia a Claudio Contardi, en el juicio que le inició Julieta Prandi por violencia, abusos y amenazas.

Por primera vez, Emanuel Ortega habló con la prensa. La semana pasada declaró en el juicio virtualmente.

Foto: captura de pantalla de América.

EL CONTUNDENTE PEDIDO DE EMANUEL ORTEGA A LA JUSTICIA

“Gracias a ustedes por apoyarla a ella. Están mandándole un mensaje a miles de mujeres que necesitan que este día cambie para bien las cosas”, le dijo Emanuel al notero de Desayuno Americano, a bordo de su camioneta, listo para llevar a Prandi a Tribunales.

Con contundencia, el cantante continuó: “Es la oportunidad que tiene la justicia de nuestro país para dar vuelta la página y empezar a escribir una nueva”.

“Hay un montón de personas víctimas de violencia, no solo de género, que están esperando sentirse amparadas”, afirmó Ortega, acompañando a su novia en este doloroso proceso contra su exmarido, Claudio Contardi.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género. Las 24 horas, los 365 días del año.