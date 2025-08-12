En la víspera de la sentencia contra su exmarido Claudio Contardi, Julieta Prandi habló en exclusiva con Telenoche (eltrece) y expresó un pedido contundente sobre su ex. “Quiero que pague los años que me robó”.

La modelo y conductora atraviesa un momento clave en la causa judicial y asegura que espera una resolución que podría marcar “un antes y un después” en su vida, que actualmente vive con un botón antipánico y describió el proceso judicial como extremadamente desgastante.

“En el camino, o nos matan o abandonamos la lucha porque es demasiado arduo el trayecto, la vergüenza y la humillación que hay que pasar”, señaló, antes de referirse al impacto que sufrieron sus hijos durante estos últimos cinco años.

JULIETA PRANDI PIDIÓ A LA JUSTICIA QUE SU EX, CLAUDIO CONTARSEM PAGUE LOS AÑOS DE VIDA QUE LE HIZO PERDER

“Mis hijos están muy atravesados por los nervios, la ansiedad, la angustia y las preguntas. El más chiquito comprende menos y el más grande comprende todo. Traté de preservarlos todos estos años. Mi hijo mayor está impactado, atravesado por el dolor y la indignación. Para él, yo soy su mamá y su papá, su superhéroe”, afirmó.

La conductora cuestionó la situación judicial de Contardi y pidió medidas inmediatas. “Le pedimos dos veces a los jueces que lo detengan de manera provisoria, mientras la sentencia, que seguramente va a ser ejemplar, quede firme. Tiene que ser detenido. Ya se comprobaron todos sus crímenes. No puede gozar de la libertad que gozamos todos”, señaló.

Foto: captura Telenoche

En el reportaje, Prandi repasó los años de violencia que asegura haber vivido. “No es fácil que vuelva a confiar en alguien. Hay cicatrices que no se borran. El tiempo que estuve cautiva no tenía una cadena, tenía un candado. Me sentí y siento que estuve secuestrada durante muchos años. Entonces, salir de eso no es fácil”, dijo.

LAS TREMENDAS AMENAZAS QUE JULIETA PRANDI RECIBIÓ DE CLAUDIO CONTARDI

Además, recordó amenazas recibidas: “Algo que quedó inmortalizado en mi denuncia fue cuando me dijo: ‘Vos no vas a cumplir más años, vos vas a recibir una corona’. Entre insultos, me decía ‘esto te va a durar puti**, todo lo que te tenga que durar, te va a durar años. Vas a sangrar’”.

Asimismo, la modelo recordó que “Las amenazas eran contra mis amigas, contra mis padres. Estuve cuatro años sin hablar con ellosy con mi hermana. Era un control absoluto”, dijo, mientras aseguraba que Contardi hacía prácticas para contralarla como pai umbanda.

Foto: captura Telenoche

“Hoy estoy medicada. Para dormir tomo pastillas y, según mis episodios, otro tipo de medicación. En la última audiencia tuve una crisis porque era la última vez que me iban a escuchar. Saqué muchos años de mierda de adentro. Fue horrible. Sentí que fue el punto final y tiene que ser el comienzo de mi nueva vida”.

Antes de cerrar, reiteró su reclamo: “Quiero justicia, quiero una condena ejemplar. Quiero que pague los años que a mí me robó de vida, todo el maltrato que yo padecí. Quiero que lo pague con la cárcel. Es la única manera de saldar este horror”.

