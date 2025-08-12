Mariano Peluffo habló en Mujeres Argentinas sobre el caso de Julieta Prandi y reveló cuándo se dio cuenta que pasaba algo malo con su exmarido, Claudio Contardi, quien está siento juzgado en un juicio por el delito violación.

“Julieta se fue de su casa en febrero del 2019, hasta ese momento trabajamos juntos en algunas oportunidades y siempre había una atmósfera rara en lo que tenía que ver con ella, sus traslados...”, comenzó contando.

Entonces, el locutor relató: “Una vez tuvimos una reunión, la llevó el marido con los hijos, se quedaron afuera esperando hasta que terminó, algo que a mí me pareció raro, entonces le pregunté si no le convenía comprar otro auto y ella me dijo ‘no, porque vivimos lejos y a él le da cosa la Panamericana, prefiere llevarme’”.

Mariano Peluffo habló en Mujeres Argentinas (Foto: captura de eltrece).

“A veces una cosa de esas es una lucesita que se prende en el tablero. En enero del 2019 teníamos un evento en Pinamar, ella iba desde Buenos Aires y yo estaba a pocos kilómetros. Juli no llegaba, había que arrancar, en un momento llega en un remis que manejaba una mujer me acuerdo”, detalló sobre otro hecho que presenció.

Así, Peluffo narró: “Baja y arrancamos con la conducción, cuando termina le pregunté si se quedaba porque los padres vivían ahí en Pinamar y me dice ‘no, me tengo que volver, el remis me está esperando, casi no vengo, me tuve que encerrar en el baño, la puerta a patadas’, eran la 1 de la mañana, otra vez 4 horas de vuelta a Escobar”.

MARIANO PELUFFO RECORDÓ EL DÍA QUE JULIETA PRANDI LOGRÓ ESCAPARSE DE SU CASA DE ESCOBAR

Luego de contar las situaciones extrañas que vivió con Julieta Prandi por la violencia de Claudio Contardi, Mariano Peluffo recordó en el programa de María Belén Ludueña el día que la modelo logró escaparse de su casa de Escobar.

“Al mes de esto Julieta se fue de la casa, lo cual nos da la pauta que esto cada vez era peor, los dispositivos de control y de manipulación, que fue lo que hizo que ella tomara la decisión de irse con lo puesto en cuanto pudo, con los chicos, con un bolso y plata que tenía en un cajón”, expresó el locutor.

