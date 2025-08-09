Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel Ortega, habló en Desayuno Americano sobre el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi. "Soy la madre de los hijos de la actual pareja de ella, la conozco a través de mis hijos", comenzó diciendo.

Entonces, la mamá de India y Bautista expresó en la comunicación telefónica: “Todo lo que tengo para decir es por lo que mis hijos transmiten, que es una excelente persona, que se desvive por ellos. Conozco lo que conocemos todos por los medios“.

"Logramos entre todos, entre ella, Emanuel, sus hijos y mis hijos ser familia. Entendimos todos en los últimos años que vamos a ser familia para toda la vida y, desde el lugar de mujer y madre, deseo que esto se termine para ella", se solidarizó.

Julieta Prandi.

Así, Ana reflexionó sobre el momento que atraviesa la modelo y todo lo que vivió con el acusado: “Entiendo que va a haber una herida que va a existir toda la vida, pero quisiera que la Justicia haga Justicia realmente y que a partir de ahora ella pueda empezar a escribir su nueva historia. Se lo deseo de verdad”.

EL GESTO DE JULIETA PRANDI CON LA HIJA DE EMANUEL ORTEGA Y ANA PAULA DUTIL

Ana Paula Dutil contó en diálogo con el programa de Pamela David el gesto que tuvo Julieta Prandi con su hija y la de Emanuel Ortega antes del inicio del juicio contra Claudio Contardi.

“El fin de semana pasado mi hija cumplió años y ella me abrió las puertas de su casa para 60 invitados con DJ", contó y entonces reflexionó: “La verdad que la admiro profundamente y deseo que se haga Justicia porque así como ella hay tantas mujeres que están pasando o pasaron por lo mismo”.

Ana Paula Dutil en un evento porteño (Foto: Movilpress).

“Somos una familia ensamblada y estamos compartiendo bastante, es muy generosa con mis hijos, le pone el alma y el cuerpo a todo absolutamente y eso lo veo“, reveló y luego cerró: “No soy su amiga, soy la madre de los hijos de su actual pareja, pero la verdad a través de mis hijos la quiero, es así. Le mandé un mensaje ayer a Julieta y le dije: la Justicia va a hacer Justicia y así será”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.