Para Emanuel Ortega la condena que podría llegar a purgar Claudio Contardi en caso de ser condenado, en el juicio por abuso sexual agravado en reitetadas ocasiones contra Julieta Prandi, no sería suficiente.

Como el fiscal Christian Fabio reclamó 20 años de cárcel por violación y la detención inmediata, el novio de la modelo exclamó: “Es poco”.

“El daño que ha sufrido Julieta y toda su familia va mucho más allá del tema puntual que se está tratando en este juicio”, expresó el cantante en una nota con A la Barbarossa.

Julieta Prandi contra Claudio Contardi.

De hecho, Javier Baños y Fernando Burlando, los abogados de Prandi solicitaron 50 años de reclusión, la pena máxima.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Foto: Movilpress)

LA DEMOLEDORA DEFINICIÓN DE EMANUEL ORTEGA SOBRE CLAUDIO CONTARDI

“El daño que ha hecho es inimaginable. Y créanme que por pudor hay muchas cosas que ella no ha contado. Pero esta persona no puede seguir caminando por ahí, libre, como cualquiera de nosotros”, continuó.

“Es muy feo lo que voy a decir, pero estas son personas que no tendrían que haber nacido”, concluyó Emanuel Ortega antes del veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.