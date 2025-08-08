El testimonio de la hermana de Julieta Prandi fue uno de los más desgarradores en el juicio contra Claudio Contardi, y antes de acompañar a Julieta en los alegatos finales, Natalia reveló la siniestra manipulación para separar a la familia.

“Claro que me da miedo. Es un tipo que es capaz de todo”, afirmó Natalia en la puerta del Tribunal Oral Criminal N° 2.

Entonces, recordó cómo fue que Contardi se le había acercado en su momento para intentar convencerla de que Julieta le tenía celos: “Fue enfrente de mi casa, cuando salía de la facultad. Me dijo que mi hermana estaba celosa de mí”.

Julieta Prandi y su hermana Natalia a los abrazos el tercer día del juicio a Claudio Contardi (Foto: captura de América).

“Después él habló con ella y le dijo que nos habíamos visto y casi que yo me lo quería levantar. Sembraba cizaña”.

CÓMO FUE LA CHARLA DE LAS HERMANAS PRANDI

“Yo me enteré meses después. Noté que mi hermana había cambiado su actitud conmigo, pero no me lo reconoció. Y por una amiga en común me enteré de todo esto que había dicho él”.

“Esa fue la primera vez que salió con él”, cerró Natalia en referencia al romance original, tras el cual años después se reencontron para formar familia.