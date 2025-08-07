Una nueva etapa judicial comenzó esta semana en la causa que enfrenta a Julieta Prandi con su exmarido, Claudio Contardi, y volvió a poner el foco sobre una de las historias más complejas del mundo del espectáculo.

En las últimas horas, ambos declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana, en un proceso cargado de tensión, testimonios conmovedores y denuncias que involucran desde maltrato psicológico hasta aislamiento familiar.

Según reveló el periodista Sergio Farella en Puro Show, la jornada del miércoles estuvo marcada por momentos de alto voltaje emocional.

“Contardi centró su declaración en lo económico. Pero lo que más llamó la atención fue que rompió en llanto durante su testimonio. Estaba quebrado”, aseguró el periodista.

Contardi manifestó que su deseo siempre fue “formar una familia” y se refirió al difícil vínculo con uno de sus hijos de una relación anterior, quien —según dijo— atravesó una situación límite. “Estaba muy nervioso”, agregó Farella.

Julieta Prandi. Foto: captura YouTube

Del otro lado, los testimonios apuntaron contra Contardi con duras acusaciones. Según el periodista, a medida que avanzaba su relación con Prandi, él comenzó a aislarla de su círculo cercano.

“La alejó a tal punto que sus padres conocieron a su hijo cuando tenía cuatro o cinco años”, detalló Farella, y señaló que esa dinámica se profundizó cuando la familia se mudó a Escobar. “Julieta no manejaba, él la llevaba y traía a todos lados. Su contacto con la familia era nulo”.

Este juicio, que ya tuvo episodios de tensión máxima —como la evacuación de la sala por una amenaza—, continúa revelando el entramado de una relación marcada por el control, el dolor y una larga batalla legal que parece estar lejos de llegar a su fin.