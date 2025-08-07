Julieta Prandi habló en Lape Club Social Informativo del juicio a su exmarido, Claudio Contardi, por violación e hizo referencia a la polémica frase en medio de su declaración: “Nunca abusé de ella sin su consentimiento”.

“Yo no lo escuché cuando él testificó, pidió hablar primero porque pensaba que iba a poder suspender el juicio y que se iba a su casa”, comenzó diciendo la modelo en el programa de América.

Entonces, la conductora se expresó angustiada al respecto: “Mis abogados me contaron el fallido que tuvo... pienso que la justicia divina le va a llegar, su subconsciente lo traicionó y confesó sin querer”.

EL ESPECIAL PEDIDO QUE HIZO JULIETA PRANDI EN EL JUICIO EN CONTRA DE SU EXMARIDO

Angie Balbiani contó en el programa matutino de eltrece cuál fue el especial pedido que hizo Julieta Prandi en el inicio del juicio en contra de su exmarido, Claudio Contardi.

“Pidieron por favor que pusieran un biombo o que estuvieran en habitaciones separadas porque están revictimizando a Julieta que tiene que sentarse y volver a contar, le pusieron el biombo. La denuncia tiene 979 páginas”, reveló la panelista.

