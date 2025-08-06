El juicio contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por violación y violencia de género sigue sumando declaraciones estremecedoras. En la segunda jornada del proceso oral y público, fue el turno de Natalia Prandi, la hermana de la modelo, quien se quebró al relatar cómo el acusado fracturó el vínculo familiar con mentiras y manipulación psicológica.

“Los primeros recuerdos que tengo de esta persona son del 2001. Un día me lo crucé, me invitó a tomar algo y me dijo que Julieta era muy celosa, que pensaba que todos se lo querían levantar…”, reveló Natalia, visiblemente afectada.

La frase, con una carga de perversidad escalofriante, fue solo el inicio de un testimonio desgarrador: “Me pidió consejo y que no le dijera nada a mi hermana, porque no quería que ella lo pasara mal. Nunca se lo conté”, agregó.

Foto: Instagram (@jprandi)

La hermana de Julieta explicó cómo Contardi operaba para aislarla: “Así fue su modus operandi durante toda la relación, generaba conflictos. Julieta se distanció de toda la familia. Cuando se separó, milagrosamente volvió a tener una relación con nosotros. Cuando volvió con él, se volvió a cortar todo”.

Pero eso no fue lo más grave. Natalia relató que ni siquiera pudo compartir el nacimiento de sus sobrinos: “Para el nacimiento de Mateo, no nos dejó ni cargarlo“, expresó, entre lágrimas. Y cerró, muy angustiada: ”Lo mismo pasó con Rocco: estuve solo 15 minutos. Fui a su casa y nadie me abrió. Me tuve que ir a una cafetería a buscar wifi para poder hablar con alguien”.

FILTRAN LA PRIMERA IMAGEN DE JULIETA PRANDI EN EL JUICIO CONTRA CLAUDIO CONTARDI

El juicio entre Julieta Prandi y su exmarido, Claudio Contardi, se convirtió en la noticia del día. Este miércoles en A la tarde mostraron la primera imagen de la modelo en plena sala de audiencias, en el Tribunal Oral de Zárate-Campana, donde se lleva adelante el proceso judicial por abuso agravado y violencia de género.

La imagen, que se volvió viral, muestra a Julieta sentada junto a su abogado, Fernando Burlando, y el resto del equipo legal. Del lado izquierdo, un biombo negro improvisado con una campera intentaba dividir espacios para que Prandi no tuviera contacto visual con su ex. “Qué precario todo”, deslizó Karina Mazzocco, dando cuenta de la precariedad en la que se desarrolla una causa tan delicada.

Según contó el equipo del programa, Julieta había pedido expresamente no cruzarse con Contardi durante las audiencias. De hecho, su abogado gestionó la separación de salas, una práctica común en este tipo de juicios donde está en juego la integridad emocional de las víctimas.