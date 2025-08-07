Julieta Prandi enfrenta el segundo día del juicio contra Claudio Contardi, su exmarido y padre de sus hijos, por el calvario que asegura haber sufrido durante años y que involucra denuncias de violación, abusos y violencia de género.

En este contexto, en pareja con Emanuel Ortega desde el 2020, un año después de su difícil separación y su regreso a la vida, se espera la palabra del cantante en el juicio como testigo de los primeros años de Julieta tras la escandalosa ruptura.

En diálogo con América, la modelo, conductora y actriz dio detalles del segundo día que le espera en Tribunales con el apoyo de su pareja actual.

EMANUEL ORTEGA HABLARÁ EN EL JUICIO DE JULIETA PRANDI CONTRA CLAUDIO CONTARDI: LOS DETALLES

- Hoy habla Emanuel, ¿no?

- Sí, hoy habla Emanuel.

- ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo lo cómo lo ves?

- Y porque los abogados querían que esté por una cuestión de que, bueno, él me conoce desde el 2020.

- Claro. Y fue testigo de también de tu proceso. De recuperación. De tu liberación. Porque lo conoces al toque, al año.

- Yo claro, y yo en el veinte veinte estaba en ese departamento dos por dos alquilado con mis dos hijos.

- Claro.

- Y él me conoce así. Y cuando llegamos a esta casa que estaba toda rota, sin muebles, hasta la isla de la cocina había arrancado. Faltaba un cocodrilo dentro de la pileta.

Me dejó huevos podridos. Costó tanto, y yo sin un mango para para armarme de vuelta, y sin cobrar alimentos. Sin un montón de cosas y haciéndome cargo de los chicos.

En todo lo que implicaba eso, en pagarles una terapia que me exigía la justicia para demostrar que ellos estaban mal y que no querían ver al padre. Todo todo sobre mis hombros caía.

- Claro. Me imagino que no habrá sido fácil, ¿no? Conocer a otra persona. Confiar. Confiar en otro, en otro, en otro ser humano...

- Yo no confío en mi sombra. Yo yo todavía desconfío de mi sombra y eso es lo que trabajo también con con Flavia. A mí me cuesta confiar en todo.