El juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi por violación agravada en reiteradas ocasiones volvió a suspenderse, cuando el jueves por la mañana sonó una alarma que obligó a desalojar la sala.

“Más allá de las alarmas nada nos va a detener”, afirmó la modelo en diálogo con Lape Club Social.

Instantes antes, el abogado de Prandi había explicado que “se activó la alarma por dióxido de carbono y hubo que suspender la audiencia”.

Javier Baños, el abogado de Julieta Prandi.

Como medida precautoria se abrieron todas las ventanas del tribunal para ventilar, y además personal de mantenimiento reparó el desperfecto con el gas.

De esa forma, en menos de 20 minutos la amiga de Julieta pudo regresar a declarar en su favor.

LA REACCIÓN DEL ABOGADO DE JULIETA PRANDI CUANDO LE PREGUNTARON SI FUE UN ARDID DE CLAUDIO CONTARDI

Por otra parte, Javier Baños descartó que Claudio Contardi haya orquestado el incidente para lograr un cuarto intermedio.

“No creo que haya sido él... Uno puede hacer todo tipo de elucubraciones. Si uno cree en cosas sobrenaturales puede pensar cualquier cosa...”, cerró el abogado de Julieta Prandi.