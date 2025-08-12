Guillermo Francella habló en Puro Show sobre el juicio de Julieta Prandi a Claudio Contardi por violación y se solidarizó con la actriz con quien compartió elenco en Poné a Francella.

“Fue una semana muy dura para Julieta Prandi... el miércoles se sabe la sentencia”, le comentó el cronista y el actor dijo: “Sí, pobrecita, muy dura, todas las bendiciones del mundo para ella, es un ser humano hermoso”.

Guillermo Francella habló de Julieta Prandi (Foto: captura de eltrece).

“No se merece lo que ha vivido y aparte todos desconocíamos lo que estaba viviendo, a ese nivel, que sea lo mejor para ella, pobrecita, lo único que te puedo decir”, remarcó el reconocido artista.

MARIANO PELUFFO RECORDÓ EL DÍA QUE JULIETA PRANDI LOGRÓ ESCAPARSE DE SU CASA DE ESCOBAR

Luego de contar las situaciones extrañas que vivió con Julieta Prandi por la violencia de Claudio Contardi, Mariano Peluffo recordó en el programa de María Belén Ludueña el día que la modelo logró escaparse de su casa de Escobar.

“Al mes de esto Julieta se fue de la casa, lo cual nos da la pauta que esto cada vez era peor, los dispositivos de control y de manipulación, que fue lo que hizo que ella tomara la decisión de irse con lo puesto en cuanto pudo, con los chicos, con un bolso y plata que tenía en un cajón”, expresó el locutor.

