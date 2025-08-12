La libertad de Claudio Contardi se acabaría una vez que el tribunal el miércoles dicte la sentencia en el juicio que le inició Julieta Prandi por abuso sexual agravado, pero cabe la posibilidad de que el padre de los dos hijos de la modelo le dicten la falta de mérito.

Si bien la fiscalía pidió 20 años de prisión e inmediata detención del empresario, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana podría alegar que no hay evidencias suficientes para imponerle una pena tan severa al acusado y dejarlo libre.

Poco probable dados los testimonios de los peritos oficiales, de parte y los testigos que declararon, al margen de que Contardi solo contó con un vigilador privado del barrio cerrado donde vivían, pero escenario que dejaría expuesta a Prandi al tormento de saberse vulnerable.

Con lo cual, Julieta podría apenas reclamar un botón antipánico y que le renueven la restricción de acercamiento perimetral de 300 metros, y quizá custodia policial, aclaró Mauro Szeta.

QUÉ PASARÍA SI CLAUDIO CONTARDI SALE ABSUELTO DEL JUICIO DE JULIETA PRANDI

De hecho, por más que Contardi salga esposado de la sala con una condena, por ejemplo a 10 años por eventuales atenuantes, mediante recursos legales podría quedar en libertad hasta tanto la sentencia quede firme por un nuevo fallo de un tribunal de alzada.

Julieta Prandi y su hermana Natalia a los abrazos el tercer día del juicio a Claudio Contardi (Foto: captura de América).

Por último, Mauro Szeta admitió que la contundente pericia psicológica de Julieta Prandi podría resultar necesaria para llevar a Claudio Contardi, pero no suficiente para condenarlo por abuso sexual con acceso carnal con daño a la salud.