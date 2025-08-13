Este miércoles por la mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi, ex esposo de Julieta Prandi a 19 años de prisión. Los jueces lo hallaron culpable de haber abusado sexualmente a la modelo cuando estaban en pareja y de haberle provocado un daño psicológico.

El empresario, una vez condenado, quedó detenido inmediatamente y fue retirado de la sala esposado, y en los próximos días podrá apelar el fallo de los magistrados Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar mientras espera su traslado en un calabozo de la DDI de Campana.

Foto: capturas América TV

En A la Tarde, Luis Bremer, consiguió el documento de 35 páginas que abarcaba la sentencia contra el empresario y leyó al aire los puntos más importantes del mismo. “Se refirió que Julieta Pradi realizó la pericia hace tres años”, leyó, sobre la pericia de la Licenciada Bárbara Tomasich.

QUÉ DICE LA SENTENCIA DE CLAUDIO CONTARDI A 19 AÑOS DE PRISIÓN POR ABUSAR DE JULIETA PRANDI DURANTE AÑOS

“En esa modalidad se pudo ver un importante monto de angustia en un relato espontáneo y consistente que no tuvo fisuras ni contradicciones, reveló un quantum de angustia, ansiedades. Capacidades de afrontamiento fue haciendo que se puedan advertir indicadores convergentes en un relato consistente”, leyó el panelista.

La condena a Claudio Contardi (Foto: captura América TV)

“También dijo que fue desarrollando determinados organismos defensivos Julieta frente a situaciones intolerables que hacen que aparezca lo que menciono en la pericia, la sobreadaptación que tiene que ver con la disociación para tolerar”, agregó Bremer.

“Dice también que, a preguntas realizadas, refirió que no advirtió signos de mendacidad”, explicó el periodista. “Advirtió también indicadores de violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, con sucesivos episodios de amenazas o planes dirigidos a causar daños. Hechos conflictivos que fueron subiendo y sumándose al transcurrirse”, señaló el periodista, antes de continuar leyendo el documento.

