En una jornada cargada de expectatativa por la condena a Claudio Contardi, en medio del juicio que le inició su ex, Julieta Prandi, se volvió tan intenso que incluso el notero de Puro Show, Wally, no pudo contener las lágrimas al aire.

Todo ocurrió durante la transmisión en vivo, cuando desde el estudio le preguntaron cuál era la sensación en el lugar. Entre pausas, respiraciones profundas y la voz quebrada, Wally respondió: “Julieta me mira, le digo que Contardi recibió 19 años de prisión y se quebró mal. No se lo imaginaba”.

Es muy fuerte, chicos. Hay una mezcla de alivio y angustia“.

El movilero recordó que, en los primeros días del juicio, al ver a Contardi sentado en la sala, sintió “una energía rara”: “Yo no lo conocía. Nunca lo había visto en mi vida. Pero ese día que lo vi de espalda… fue una vibra fea, muy pesada. Eso se percibe“, agregó.

“Y Julieta llegaba tan angustiada… para quienes la conocemos desde que empezó en el mundo del espectáculo, verla así te parte el alma”, cerró el movilero, a corazón abierto.

EL PSIQUIATRA DE JULIETA PRANDI REVELÓ CÓMO LOS ABUSOS DE CONTARDI ARRUINARON SU INTIMIDAD CON EMANUEL ORTEGA

El juicio por violación que Julieta Prandi le inició a su exmarido, Claudio Contardi, sigue revelando detalles escalofriantes. En la audiencia de este miércoles, declaró el psiquiatra de la modelo, Rafael Herrera Milano, y sus palabras conmovieron a todos en la sala del Tribunal Oral N°2 de Campana.

“El tratamiento inició en 2022”, dijo el profesional, y explicó que desde el primer encuentro detectó una mirada que sólo tienen los pacientes traumatizados. “Es difícil de explicar, pero se reconoce. Julieta no podía dormir, para ella era ir a combatir. Era un loop constante donde el pasado la invadía”, detalló, tal como lo informaron en tn.com.ar.

Rafael Herrera Milano: “De pronto, en el consultorio, le daban arcadas y no me decía por qué. Recién después de meses confesó que era algo que le quedó del abuso, cuando su pareja eyaculaba”.

Pero lo más fuerte fue cuando el especialista se refirió a las consecuencias que los abusos de Contardi tuvieron en la vida amorosa de Prandi: “Tuvo problemas íntimos con su pareja actual, con relación al antecedente de su anterior pareja”, señaló en referencia a Emanuel Ortega, con quien Julieta inició un vínculo en 2020.

El psiquiatra no solo habló de secuelas emocionales, sino también físicas: “De pronto, en el consultorio, le daban arcadas y no me decía por qué. Recién después de meses confesó que era algo que le quedó del abuso, cuando su pareja eyaculaba”, reveló con crudeza.

Además, sostuvo que la actriz aún continúa medicada, tras al menos 30 sesiones de terapia. “Tuvo sus altos y bajos, pero siempre fue congruente. No hubo signos de simulación, lo que indica que hay una probabilidad muy positiva de que haya sido víctima de abuso”, concluyó el psiquiatra ante el tribunal.