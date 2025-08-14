El 13 de agosto, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión con detención inmediata en el juicio que le inició su exesposa, Julieta Prandi, por abuso sexual, psicológico y amenazas.

En ese contexto, Ángel de Brito opinó de forma contundente sobre el veredicto y se solidarizó con la modelo, tras el infierno que atravesó durante el matrimonio y en los años posteriores.

“Él está preso. Ojalá se pudra en la cárcel y le pase lo peor. No le deseamos nada bueno”, dijo el conductor de LAM, con determinación.

Y agregó sobre Julieta: “Ella se tiene que reconstruir como mujer después de toda la agresión física y psicológica”.

Foto: web.

QUÉ HARÁ LA DEFENSA DE CLAUDIO CONTARDI ANTES DE QUE LA SENTENCIA QUEDE FIRME

Tras ser condenado a 19 años de prisión con detención inmediata por abuso sexual, psicológico y de poder, Claudio Contardi aún cuenta con una instancia judicial para intentar revertir la sentencia.

La defensa del exmarido de Prandi tiene cinco días hábiles para hacerlo antes de que la condena quede firme. Los letrados pedirán la reducción de la condena, informó Mauro Szeta en LAM.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género. Las 24 horas, los 365 días del año.