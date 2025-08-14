Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi condenado a 19 años de prisión, fue trasladado a la Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero, la misma cárcel donde cumplen condena los rugbiers responsables del crimen de Fernando Báez Sosa.

El empresario salió esposado el miércoles al mediodía desde los Tribunales de Campana tras escuchar el veredicto condenatorio y pasó unas horas en la DDI de Zárate-Campana. Debido a la falta de cupo en la alcaidía local, fue derivado a la Comisaría N°5 de Matheu, en Escobar, un establecimiento destinado a agresores sexuales.

Finalmente, este jueves por la mañana ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y quedó alojado en Melchor Romero, donde —según fuentes penitenciarias— podría permanecer durante un largo tiempo, sin depender de un lugar disponible en el pabellón de violadores de la Unidad N°41 de Campana.

QUIENES ACOMPAÑAN A CLAUDIO COTARDI EN LA CÁRCEL

De esta manera, Contardi compartirá pabellón con los ocho condenados por el asesinato de Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020. Cinco de ellos cumplen prisión perpetua: Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi. Los otros tres —Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi— recibieron 15 años de prisión como partícipes secundarios.