En medio de la repercusión por la condena del ex marido de Julieta Prandi, Claudio Contardi, por abuso sexual agravado y violencia de género, Pampita eligió no opinar públicamente sobre el caso. La modelo y conductora enfrentó las críticas por su silencio y explicó el motivo de su decisión.

En diálogo con Sálvese quien pueda (América), Pampita aclaró: “No es que no quiero hablar del tema de Julieta, no quiero hablar de ningún tema porque no soy panelista, no estoy en ningún programa de actualidad y no me gusta estar opinando de todos los temas de actualidad de todos los días”.

Foto: Movilpress

La modelo profundizó en su postura y remarcó que busca mantenerse al margen de los debates mediáticos: “No quiero estar involucrada en todos los temas de todos los días, eso me pasa. No quiero estar participando siempre en temas de otros. Me encantaría bajo perfil absoluto”.

PAMPITA EXPLICÓ LOS MOTICOS POR LOS QUE SE NIEGA A HABLAR DE LA CONDENA AL EX DE JULIETA PRANDI POR ABUSO

Pampita señaló que su decisión está ligada también a un momento personal particular: “Por el momento personal que estoy viviendo prefiero ni aparecer”, dijo, sin brindar más detalles sobre la situación.

Además, defendió la idea de que no todos los famosos están obligados a dar su opinión sobre asuntos ajenos. “No quiero opinar de este tema ni de ningún tema porque no me corresponde, y también me parece que es válido que alguien no quiera estar opinando todo el tiempo de cosas que desconoce, que no son suyas”, dijo.

Finalmente, la conductora hizo hincapié en que dar declaraciones sin involucramiento directo puede perjudicar a quienes atraviesan situaciones delicadas: “Es como estar robando protagonismo a historias de otras personas”, cerró.

