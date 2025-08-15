Yanina Latorre y Julieta Prandi protagonizaron un emotivo momento en LAM luego de que la modelo le agradeciera a la panelista por su empatía a la hora de tratar el tema del juicio contra Claudio Contardi.

“Me quiero detener y agradecerle a Yanina. La estuve viendo hoy. Gracias por su empatía, por cómo habló como mujer, más allá de si le caigo mejor o peor. Te abrazo fuerte. Esto va más allá de si soy Julieta Prandi o Teresa Pérez. Es lo mismo”, le dijo Prandi.

Yanina Latorre y Julieta Prandi en LAM (Foto: captura de América).

Emocionada y entre lágrimas, Yanina le contestó: "Me emociona porque debe haber sido duro. Yo soy madre. No quisiera que a Lola le pase eso. Tu historia me mata. Disculpame, pero me mata, tenemos que defendernos entre nosotras".

JULIETA PRANDI CRUZÓ A ANALÍA FRANCHÍN POR UNA DESAFORTUNADA PREGUNTA SOBRE CLAUDIO CONTARDI

Julieta Prandi reaccionó con durezacontra Analía Franchín en diálogo con A la Barbarossa, luego de que la panelista le pidiera que se pusiera en el lugar de la actual pareja de Claudio Contardi.

Todo comenzó cuando Franchín le dijo: “Vos tenés hijos con él y él tiene hijos con otra, creo que es muy difícil ponerse en el lugar de esa mamá con una beba de 20 días. En ese sentido, ¿vos estarías de acuerdo con que le den la domiciliaria para paternar a esa nena?”.

La conductora, visiblemente molesta, contestó: “Me cuesta responderte, Analía, porque siempre tu empatía conmigo fue cero. Sos la única en esa mesa que me está pidiendo que me ponga en la piel de esa familia. ¿Quién se puso en mi lugar tantos años?”.

Analía Franchín en A la Barbarossa (Foto: captura de Telefé).

