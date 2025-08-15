Julieta Prandi reveló por primera vez cómo reaccionaron sus hijos después de que Claudio Contardi —padre de los chicos— fuera condenado a 19 años de prisión.

La actriz contó en Telenoche cómo se enteraron de la gravedad de la denuncia y la postura que tomaron frente a la situación.

“Es algo que él pidió, no tener un juicio por jurados. Ya se trató el año pasado, no es novedad. Ahora plantean absurdos con tal de anular un juicio que me costó sangre, sudor y lágrimas atravesar”, expresó Prandi.

La conductora también destacó el acompañamiento que recibió: “Siento que hoy las víctimas de violencia de género, e incluso familiares de víctimas de femicidio que ya no están, abrazaron esta causa como propia. Muchas pidieron justicia y no la encontraron, otras bajaron los brazos y algunas siguen luchando. Se acercaron a decirme: ‘sos la voz de todas nosotras’”.

JULIETA PRANDI REVELÓ LA REACCIÓN DE SUS HIJOS A LA CONDENA DE CONTARDI

En cuanto a la reacción de sus hijos, Prandi fue contundente: “El mayor se enteró de la carátula durante el juicio. Yo nunca les dije de qué se trataba la causa, ellos creían una cosa y descubrieron otra. Fue muy duro de explicar y de contener”.

Sobre el menor, agregó: “Siente un gran alivio desde que sabe que su padre biológico está preso. Ninguno quería volver a verlo y los dos le tienen terror”.

Por último, la actriz remarcó que sus hijos fueron forzados a entrevistas para revincularse, pese a que ellos pedían no hacerlo.

“Mi hijo mayor no quiso ver nunca más a su papá. Es todo lo que puedo contar de eso”, concluyó.