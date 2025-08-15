Yanina Latorre rompió en llanto cuando Julieta Prandi se tomó unos minutos en LAM para agradecerle por cómo abordó su denuncia a Claudio Contardi, su drama personal y su lucha contra la violencia de género.
“Me quiero detener y agradecerle a Yanina. La estuve viendo hoy. Gracias por su empatía, por cómo habló como mujer, más allá de si le caigo mejor o peor. Te abrazo fuerte. Gracias, Yanina, por lo que dijiste. Esto va más allá de si soy Julieta Prandi o Teresa Pérez. Es lo mismo”, expresó Julieta, quebrando a Latorre en vivo.
“Somos mujeres, somos mamás y a cualquiera, no tiene por qué ser famosa o venir de las clases bajas, les puede pasar esto. Si no nos unimos nosotras, en un país tan machista, no sé. La Justicia también lo fue mucho tiempo. Hay que ser más sororas. Gracias Yanina por todo”, concluyó la modelo, ante una Yanina profundamente movilizada y conmovida.
POR QUÉ YANINA LATORRE LLORÓ CON LAS PALABRAS DE JULIETA PRANDI
“Me emociona porque debe haber sido duro. Yo soy madre. No quisiera que a Lola le pase eso. Tu historia me mata. Disculpame, pero me mata”, respondió la panelista de LAM, secándose las lágrimas.
Y Prandi le contestó, siempre sin mencionar explícitamente a Pampita, pero luego de verla en SQP: “Te agradezco enormemente tu emoción porque habla de tu empatía y de tu respeto”.
“No tenés nada que agradecer. Es lo que nos corresponde. Tenemos que defendernos entre nosotras”, finalizó Yanina.