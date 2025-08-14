El juicio contra Claudio Contardi, ex pareja de Julieta Prandi, dejó momentos de alta tensión emocional.

Fernando Burlando, abogado de la modelo, describió en Mujeres Argentinas cómo vivió su clienta el día en que se conoció la condena de 19 años para su ex.

“Hasta en la expresión de su cara se veía que no la estaba pasando bien. Aún hoy sigue así”, comenzó relatando el letrado.

Según detalló Burlando, Prandi atravesó un torbellino de emociones en un lapso mínimo: “En menos de diez segundos estuvo desvanecida, llorando, gritando, pidiendo explicaciones, no creyendo… y después creyendo”.

Por último, Burlando subrayó que este vaivén emocional también es evidente fuera de la sala judicial: “A veces uno la ve bien posicionada, incluso hasta enojada, pero le dura muy poco. Después se quiebra”.

EL PRIMER POSTEO DE JULIETA PRANDI TRAS LA CONDENA A CLAUDIO CONTARDI

Julieta Prandi rompió el silencio en sus redes sociales tras la condena a 19 años de prisión que recibió su ex, Claudio Contardi, por violencia de género y abuso sexual. En un extenso y conmovedor posteo, la modelo revivió el calvario que atravesó y el largo camino judicial que inició hace cinco años.

“Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar, pasaron cinco años. Aquella no fue la única vez que me tocó avergonzarme y sentir que si no contaba el horror no era suficiente… pensé en rendirme”, escribió, describiendo el agotador proceso que incluyó múltiples pericias y declaraciones.

Prandi también reflexionó sobre el costo emocional y físico que tuvo que atravesar: “Es muy alto el precio… El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados”.

En su mensaje, agradeció a periodistas, abogados, amigos, familiares y a su pareja, Emanuel Ortega, por sostenerla durante la lucha: “Hoy, 13 de agosto de 2025 ya soy ‘dueña del viento’… y al hombre que lleva cinco años junto a mí enseñándome que la vida es hermosa, mi compañero de vida @emanuelortega1”.

Julieta Prandi: “Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar, pasaron cinco años“.

El posteo culminó con una frase poética y poderosa que sintetiza su renacer: “Fui ausencia y fui la oscuridad. Silencio ardiendo de ansiedad. Hoy soy dueña del viento, ya no tu presa ideal”.