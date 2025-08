Bauti Vicuña estuvo como jurado en la nueva edición de Los 8 Escalones con Pampita como conductora y una confesión del joven sobre su futuro sorprendió a la modelo en pleno programa.

Luego de hacerle una pregunta a una participante sobre música, la empresaria dejó que su hijo con Benjamín Vicuña confirmara si la respuesta de Nair era correcta o no y fue entonces cuando comentó: “Sabe mucho de música”.

“En casa siempre ponen y en el auto ni te digo lo que voy escuchando, no puedo manejar nunca la música en el auto, es como que me entrego, lo bueno es que me ponen al día, conozco muchos artistas nuevos”, dijo Carolina.

Pampita en Los 8 Escalones (Foto: captura de eltrece).

“En casa y en el auto se escucha de todo, a mí me gusta escuchar de todo”, acotó por su parte el adolescente y su madre sumó: “Hay música siempre, para bañarse, para merendar, para estar con amigos, para bailar, estar tranquilos”.

EL IDA Y VUELTA DE PAMPITA CON BAUTISTA VICUÑA EN LOS 8 ESCALONES SOBRE SU FUTURO

“¿Qué es lo que más te gusta?" , repreguntó Evangelina Anderson y Bautista Vicuña respondió: “Todo, me encanta la música”. “Todo el viaje ponen música y los más chiquitos les gusta la música que le gusta a él, se saben todas las letras, es el referente de la música de casa”, contó Pampita.

Bautista Vicuña en Los 8 Escalones (Foto: captura de eltrece).

“¿Vos queres ser músico?" , repreguntó Marcelo Polino y fue entonces cuando el joven contestó: “No, no creo, me gustan varias cosas, la actuación, las ventas, el deporte, hago boxeo”. Fue al final cuando la conductora dijo: “Veremos, todavía hay tiempo” .

