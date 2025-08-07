Durante una distendida charla en Los 8 escalones, Eva Bargiela reveló un detalle muy personal sobre su embarazo que tomó por sorpresa a todos en el estudio… ¡incluida Carolina “Pampita” Ardohain!

La modelo, que atraviesa un dulce momento junto a su pareja Gianluca Simeone, confesó que no tiene ganas de hacer baby shower, y rápidamente generó una divertida reacción de la conductora.

Todo comenzó cuando Pampita comentó que Camila Homs hizo una gran evento para revelar el sexo del bebé que espera con José “el Principito” Sosa: “¡Qué linda la fiesta que hicieron! Estaba emocionada, rodeada de toda la familia, amigo. Una nenita va a tener”, comentó con ternura.

Foto: Captura (eltrece)

Entonces, miró a Eva y le preguntó si ella también había organizado algo similar. Fue ahí cuando Bargiela sorprendió: “Ay, yo soy más clásica, no hago tantas fiestas por todo. Ahora justo tengo el dilema con mi pareja, porque él quiere hacer baby shower”.

Mientras el estudio reaccionaba con risas, la futura mamá agregó sincera: “Voy a hacer, pero te juro que lo voy a hacer por él, porque si fuese por mí… como que no”.

Foto: Captura (eltrece)

Pero Carolina, mamá experimentada y fan declarada de los festejos familiares, no dudó en intervenir con una sonrisa y un mensaje claro: “¡No, disfrutá todo! ¡No te pierdas nada! Además te traen un montón de cosas: pañales, cortaúñas, todas esas cosas que después te vienen bárbaro”.

Eva, entre risas, reconoció que no tiene energía para organizar, pero la solución llegó rápido: “Que te lo haga una amiga. Siempre hay alguna que se prende“, cerró Ardohain, cómplice.

Foto: Instagram (@evabargiela)

LA REACCIÓN DE EVA BARGIELA CUANDO YANINA LATORRE DIJO QUE SU HIJA CASI SE PONE DE NOVIA CON GIANLUCA SIMEONE

Lo que comenzó como una nota más a Eva Bargiela, quien está esperando a su primer hijo junto a Gianluca Simeone, terminó en una inesperada confesión de Yanina Latorre en vivo.

“Lo quiero mucho a Gianluca. ¿Sabés que casi es novio de Lola?”, atinó a decir la conductora de Sálvese Quien Pueda, dejando en claro que la pareja de la modelo estuvo cerca de formalizar con su hija Lola Latorre, años atrás.

“¿En serio?“, se la escuchó decir a Eva, sorprendida. Y Yanina cerró, entre risas: ”Sí, cuando eran chicos gustaban uno del otro. Mirá si yo hubiera sido la suegra de Gianluca. Igual, estoy feliz con el novio de Lola, así que vos sé muy feliz con tu novio".