A poco de que Eva Bargiela y Gianluca Simeone confirmaran que están esperando a su primer hijo, el exesposo de la modelo, Facundo Moyano, fue indagado por esta noticia y no ocultó su incomodidad en vivo.

En medio de la nota que estaba dando a Mujeres Argentinas, el programa que conduce María Belén Ludueña por eltrece, Valentina Salezzi intervino con una consulta íntima: “Ayer, Eva Bargiela, tu exmujer, publicó que va a tener un varoncito con Diego Simeone. Y bueno, me gustaría saber cómo te tomaste esta noticia”, indagó.

Fue entonces que Facundo se mostró algo molesto con la consulta: “No tiene ningún tipo de relevancia lo que puedo opinar. Y si de alguna manera hace dos años tomé la decisión de poner fin a esa relación, es justamente para eludir estos tipos de temas”, lanzó.

Y cerró, contundente: “Estas banalidades que no tienen nada que ver con lo que a mí me interesa decir, que siempre es respecto al pensamiento político, a la discusión de la economía, a la discusión social. Y creo que no tenemos que perder, o particularmente yo no tengo que perder, el foco de eso”.

EVA BARGIELA Y GIANLUCA SIMEONE CONFIRMARON QUE ESPERAN SU PRIMER HIJO Y MOSTRARON LA ECOGRAFÍA

Luego de que Gianluca Simeone festejara un gol para el Rayo Majadahonda en la liga española con un gesto que encendió los rumores de embarazo de Eva Bargiela, finalmente la parejita confirmó la feliz noticia en las redes sociales.

“Íbamos a esperar un poquito más para contarlo, pero a tu papá le dio mucha ansiedad y se le escapó en el medio de un festejo”, escribió Eva en Instagram, junto a varias fotos donde luce su incipiente pancita y la priemra ecografía de su bebé en camino.

“Es que sí, bebito, estamos todos tan felices y emocionados con tu llegada que nos dan ganas de gritarlo a los cuatro vientos”, agregó. Y cerró, a corazón abierto: “Te esperamos con mucho amor. Tus papás y toda tu familia (que es enorme, así que prepárate para recibir muchos mimos)”.

