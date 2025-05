Gianluca Simeone, hijo del Diego “Cholo” Simeone y Carolina Baldini, encendió las redes sociales luego de anotar un gol para el Rayo Majadahonda en la liga española. Su particular festejo despertó fuertes rumores sobre un posible embarazo de su pareja, la modelo Eva Bargiela.

El futbolista celebró el golazo poniéndose la pelota debajo de la camiseta a la altura del vientre, una señal tradicionalmente asociada con la espera de un hijo. A eso le sumó otro gesto contundente: se llevó el pulgar a la boca, simulando un chupete, lo que reforzó las especulaciones sobre la llegada de un bebé.

“Así lo dio a entender el propio futbolista tras meter un gol para el Rayo Majadahonda”, señalaron medios españoles y argentinos, que rápidamente se hicieron eco de la escena. Aunque la imagen fue clara, ninguno de los protagonistas confirmó oficialmente la noticia.

En Infama, mostraron el momento del festejo con las consiguientes especulaciones sobre su verdadero significado, mientras Karina Iavícoli contaba que le escribió a la modelo para que confirme o niegue la noticia.

“Yo le escribí a Eva Bargiela, me leyó y no me contestó. Capaz que todavía no lo quiere contar. Pensé que podría ser el hijo de un hermano, pero es raro que él se ponga la pelota si es que va a ser tío. Nos agarramos de esto porque es el protagonista de la pareja y lo festeja el gol de esta manera. Así que, si van a ser papás, felicidades”, remató Karina.

Hasta el momento Gianluca no compartió mensajes al respecto. Sin embargo, la dedicatoria fue suficiente para que los fanáticos comiencen a celebrar la posible llegada de un nuevo integrante a la familia Simeone.

