Durante años, Nicole Neumann y Pampita Ardohain fueron protagonistas de una de las rivalidades más conocidas del mundo del espectáculo.

Sin embargo, en el último tiempo lograron dejar atrás viejas diferencias y convivieron en armonía como jurado en “Los 8 escalones”, el exitoso programa de preguntas y respuestas de eltrece.

Todo parecía ir bien hasta que se confirmó que Carolina “Pampita” Ardohain asumiría la conducción del ciclo, en reemplazo de Guido Kaczka, quien pasará a liderar otro formato en el mismo canal. Justo en ese momento, Nicole Neumann renunció a su lugar en el programa, lo que despertó todo tipo de especulaciones.

Pampita y Nicole Neumann en el desfile de Puli Demaría (Foto: Movilpress).

LA JUSTIFICACIÓN DE NICOLE NEUMANN

En LAM abordaron el tema tras el debut de Pampita como conductora. Luego de presentar un informe con los detalles, Ángel de Brito reveló que se comunicó con Neumann para conocer su versión. Según contó el periodista, la modelo fue tajante: “Antes de ir a Europa había avisado que no volvía por diferentes temas personales y de tiempos”.

Frente a los rumores de un posible desplante por la presencia de Pampita, Neumann fue categórica: “Me enteré de que empezaba un nuevo ciclo y era obvio que iban a decir que me bajaba por Carolina, pero ya estaba hablado desde antes con la producción. Estoy manejando los tiempos para hacer mucho desde casa, ya que Cruz demanda mucho”, aseguró, en referencia a su hijo menor.