En cada emisión, Los 8 Escalones no solo ofrece entretenimiento y premios, sino también momentos de fuerte contenido emocional.

Esta vez, el programa que conduce Guido Kaczka fue escenario de un intenso cruce entre Nicole Neumann y Barbie Simons, quienes protagonizaron un encendido debate sobre la infidelidad, tema que surgió durante el segmento de “Encuestas”.

Todo comenzó cuando Kaczka lanzó una pregunta dirigida a los participantes y al jurado: “¿Qué porcentaje de mujeres argentinas que confesaron haber sido infieles dicen que lo hicieron por la necesidad de sentirse queridas?” La consigna, lejos de quedarse en un terreno teórico, desató posturas personales entre las integrantes del jurado.

Nicole Neumann, firme en su visión sobre las relaciones, mantuvo una postura tajante. En cambio, Barbie Simons sorprendió al hacer una confesión inesperada: “Yo sí, me hago cargo. He sido infiel por venganza… la balanza siempre se equilibra”, dijo sin rodeos, generando asombro entre sus compañeros y el público presente.

La declaración incomodó visiblemente a Nicole, quien reaccionó de inmediato: “No, pero es irrecuperable esa relación”, sentenció, dejando clara su posición respecto a los límites dentro de una pareja.

Foto: Instagram (@nikitaneumannoficial)

LA RESPUESTA DE BARBIE SIMONS A NICOLE NEUMANN

Sin embargo, Barbie no se echó atrás y explicó que su vínculo amoroso no continuó después del episodio: “Bueno, de hecho, por algo no estoy”, dijo.

Finalmente, la modelo concluyó: “Por eso, mejor ya está, chau, a otra cosa”, cerrando el tema sin intención de seguir dialogando.